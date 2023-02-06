佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日下午圓寂。他生前曾與大陸國家主席習近平見面，習近平當時說，「大師送我的書，我全都讀完了。」

據人民網報導，中國國民黨榮譽主席連戰2014年2月17日率團訪陸，中共中央總書記習近平18日在釣魚台國賓館會見了來訪的連戰及隨訪的台灣各界人士，而台灣佛光山開山宗長星雲法師作為宗教的代表，也包括在連戰的訪問團隊當中。習近平在與星雲見面時特別表示：「大師送我的書，我全都讀完了。」星雲則回應，「中國夢」帶給中國更偉大、富強的發展，令人激賞。

報導稱，2013年2月，星雲大師作為台灣宗教界代表，隨同中國國民黨榮譽主席連戰一同訪京，與中共中央總書記習近平會面。他透露，習近平也是他的「書迷」，曾讀過他的新作《人間佛教何處尋》。當說到對習總書記的印象，星雲大師面露喜色，贊賞道：「他很開明、質樸、進步，非常睿智。」

星雲大師當時還送了習近平一幅題為「登高望遠」的書法，表達了對習總書記的期望：「身處高位，遠望到國家、人民的未來，看到整個國際形勢的未來；增強中國的國力，讓中國和世界上的強國並駕齊驅」。