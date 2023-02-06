自結1月稅前虧損3.04億元，相較去年同期獲利2,007萬元「由盈轉虧」，比起去年12月虧損2.26億元也再擴大，換算單月每股稅前虧0.23元。

不過隨著歲修產能恢復運轉，搭配大陸疫情降溫，接下來大陸經濟活動可望逐漸恢復正常，法人普遍看好今年大陸工紙業景氣復甦，榮成營運反彈可期。

大陸去年因堅守「清零」防疫政策，各項管制措施開開關關，造成許多行業供應鏈中斷，民間消費力也受阻，拖累大陸造紙行業從年初一路低迷到年尾。榮成有8成營收來自大陸，與大陸景氣連動性高，跟著受害。公司自結去年全年稅前虧損8.53億元，相較前年稅前大賺28.72億元「由盈轉虧」，創下近20年以上最差單年損益表現，換算每股稅前虧損0.67元。

進入2023年，榮成今公告1月營收下滑、虧損也再擴大，不過這早在市場意料之中。榮成去年底法說會就預告，因碰上農曆春節、及大陸疫情高峰，大陸廠今年1月集中歲修，稼動率擬降至8成左右，但2月農曆年後，視大陸經濟復原情況，產能將逐漸回到全產全銷。法人認為榮成最壞時間應該已經過去。

榮成主管分析，過去3年，大陸嚴格的疫情封控措施，嚴重阻礙大陸工紙業發展，如今隨著疫情鬆綁，利空因素將逐漸消除，根據台灣及國際經驗，疫控開放後大約3個月疫情會達到峰值，之後開始趨緩，大陸工紙市場今年準備迎接復甦。

二方面，經過這兩年疫情洗禮，大陸造紙同業開始透過部分停機及延後建廠等方式，維持市場供需，讓工紙價格不致於崩盤。大家庫存都有降下來，這也有利接下來景氣反彈。