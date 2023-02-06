曾由護理師轉戰日本女優明日見未來（Asumi-Mirai），因擁有甜美臉蛋、170公分的高䠷身材與兇猛G罩杯，讓她一出道就打響名號，迅速成為不少人心目中的D槽女神。而過去一直都有經營YouTube頻道的她，在新的一年也正式宣布「再創業」的好消息，更強調事業會是以「專門服務男性」為主的項目，令網友們全暴動。

22歲明日見未來近日隨著人氣逐漸攀升，她也在個人社群平台上公開了新年新希望，正式宣布自己將結合過去的專長，創立一所「專門服務男性」的減重中心。因為她認為，女性通常較容易被身材較瘦的男性所吸引，而非體態肥胖的男性，因此她便以此為初衷，並以會員制的方式結合自己關於健康塑身的知識，幫助想要減重的男性。隨後明日見未來也將自己社群媒體的帳號名稱改為「あすみみ社長」，但她強調自己即使將開始經營事業，但仍不會卸下女優的身分，因為對她來說減重中心只是副業，還是希望粉絲們能多多支持。

事實上，明日見未來過去經營YouTube頻道時，曾以「魯米」（ぱわふるみ）的護理師身分，在影片中即使戴著口罩，仍靠著凹凸有致的火辣身材拍攝各種影片而爆紅，隨後便被網友發現，在2021年11月由成人影片製片商MOODYZ最新公佈的11月新人名單中竟有她的身影，接著她便由「明日見未來」身分正式出道，入行短短半年就成為高知名度的女優之一，更曾榮登2023年女優百大排名的第15名，可見她驚人的影響力。