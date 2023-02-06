作為距離地球最近的天體，月球是人類開啟「星際時代」的第一站。根據央視報導，今年起大陸將全面推進探月工程四期，規劃包括嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號任務。

中國探月工程總設計師吳偉仁介紹，嫦娥六號將從月球背面採集更多樣品，爭取實現2000克的目標。嫦娥七號準備在月球南極著陸，主要任務是展開飛躍探測，爭取能找到水。

而嫦娥八號準備在2028年前後實施發射，嫦娥七號和嫦娥八號將會組成月球南極科研站的基本型，有月球軌道器、著陸器、月球車、飛躍器以及若干科學探測儀器。