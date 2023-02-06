其中，旅遊業者燦星旅(2719)及雲朗觀光集團旗下雲品(2748)雙雙亮燈漲停，雲品衝上74元、創2018年7月初以來4年7個月高價。旅遊業者雄獅(2731)飆漲7.91％至116元，飯店業者富野(2736)及老爺知(5704)同步勁揚逾6.5％，均創近2月高價。

晶華(2707)及經營85度C的美食-KY(2723)分別大漲5.52％及4.41％，經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)勁揚4.69％，創2月高價。飯店業者華園(2702)勁揚4.17％、連鎖餐飲集團王品(2727)穩揚3.7％，表現同步強勢。

國境於去年10月中正式解封，帶動2022年來台旅客恢復至88萬人次，超越觀光局目標70萬人次、達成率達127％。隨著航班運量逐步恢復，受疫情衝擊最重的旅遊業及雙北飯店業營運見復甦曙光，後者去年第四季平均住房率及平均房價普遍顯著好轉。

展望2023年，觀光局長張錫聰表示，今年起布局衝刺國際市場，並積極整合各方資源暨結合觀光產業界，推動「加速國際觀光客來台方案」，目標今年來台旅客人次恢復至疫情前逾50％、2024年恢復疫前1186萬人次水準，增添整體觀光業營運復甦柴火。