中菲行表示，1月國際經濟景氣疲軟，美中對抗及俄烏戰爭持續，雖然通膨趨緩，但是因廠商清理庫存，國際運輸的需求仍舊疲弱，海運空運都繼續面臨供大於求的挑戰，加上亞洲地區農曆春節的假期影響，造成1月國際運輸貨運量大幅減少。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，預見市場變動，強化數位行銷創造價值，在市場急速下行時，增加數家國際大型優質客戶，1月仍然保持相當的貨運量，這些優質客戶，對中菲行未來的貨運量將有絕對的助益。

而大陸的全面解封帶來的消費增加，將進一步貢獻大陸及全球的經濟成長，亦有助於全球產業供應鏈的復原，對於國際經濟景氣將引發關鍵性轉折效應，有助於國際運輸的需求。

在1月營收比重方面，空運營收11.32億元，占比59.5％，年減47.7％；海運營收6.64億元，占比34.9％，年減64.5％；合同物流營收1.06億元，占比5.6％，年減11.4％。