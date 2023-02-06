佛光山開山宗長星雲大師昨日圓寂，副總統賴清德今天表達悼念之意，「祈願大師的善念，繼續度化眾生」。民進黨也對星雲大師辭世表達哀悼，「相信大師的服務奉獻精神將繼續長流」。

兼任民進黨主席的賴清德今天表示，星雲大師及其創辦的佛光山慈悲基金會、國際佛光會，多年來重視社會福利、教育推廣、人道救援，影響力遍布世界。「感念星雲大師的善行義舉，祈願大師的善念，繼續度化眾生」。

民進黨也發出新聞稿指出，佛光山開山宗長星雲大師昨日辭世，享耆壽97歲，民進黨表達最深切的哀悼，並對大師一生致力於推動人間佛教、文化教育與慈善福利，實現「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的宏願致上敬意，祈願大師乘願再來。

民進黨表示，星雲大師一生度眾無數，建設佛光淨土，面對百年大疫，也撰寫《為新型肺炎疫情向觀世音菩薩祈願文》，撫慰安定人心，相信大師的服務奉獻精神將繼續長流。