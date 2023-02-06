美國昨天擊落闖入領空的中國偵察氣球，現正打撈殘骸以供分析。拜登政府官員表示，中方過去就派過高空偵察氣球飛越美國，但可能因停留時間不若這次長而都未發現。

「華爾街日報」報導，五角大廈上週披露追蹤一枚中國偵察氣球闖入領空，並在氣球飛出陸地進入約6公里外海的大西洋上空後擊落。但國防官員透露，此前就有過中方氣球侵入美國本土，至少有3次是在川普政府時期，拜登上任後除這回外也有過1次。

拜登政府高層表示，前幾次氣球闖入停留的時間都很短，很可能有些因此未能第一時間偵測到；一名官員表示，很多氣球闖入的資訊都是事後拼湊所得出，基於保護情資，相關細節不便透露。

美國昨天出動F-22匿蹤戰機以AIM-9X響尾蛇飛彈擊落這枚中國氣球後，美國海軍與海岸防衛隊出動約6艘艦艇打撈，殘骸研判掉入約14公尺深的水域，但散落範圍不小。截至當地時間5日下午尚未撈獲主要殘件。

由於拜登政府官員披露此前4次中國氣球闖入事件都是事後才發現，也讓外界在消息曝光後關注美、加這片北美陸基雷達網絡辨識空中威脅的能力，尤其五角大廈週末時還稱中國有一整支「偵察氣球艦隊」，此前足跡遍及拉美、歐洲及亞洲。

幾位川普政府時代的國安高層都說，任內從未獲告知任何中方氣球闖入事件。

2019到2021年擔任川普政府最後一位白宮國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）說：「無論是在擔任國家安全顧問期間還是之前，我都不知道有任何氣球入侵美國領空的事，也沒人向我簡報過這類中國問題。」

歐布萊恩之前的兩位川普政府國安顧問－波頓（John Bolton）、麥馬斯特（H.R. McMaster）也說，他們從未被告知任何氣球闖入情事。

披露消息的國防官員昨天表示，過去幾例的中國氣球越過美國大陸上空的時間很短，也不若這回這麼抵近；另一官員透露，至少2019年時就有過一次中方氣球闖入的情況。

統籌與監督美國情報圈的國家情報總監（DNI）暫未回覆以前類似情況或何時才偵知等問題；北美航太防衛司令部（NORAD）也暫未回覆相關詢問。