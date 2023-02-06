高雄一名趙姓男子去年6月騎車尾隨一名女騎士A，趁A女停等紅燈之際，便裸著下體騎車到A女身旁，要A女觀看自己自慰，事後還趁機偷襲對方胸部，慘被移送法辦，高雄地院審結，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸胸部的行為，處有期徒刑6月，併科罰金6萬元。可上訴。

判決書指出，趙姓男子2022年6月7日凌晨4時許騎機車尾隨女騎士A，行經高雄市前鎮區中山二路與民權二路口，趙男見A女停等紅燈之際，便停在A女身旁，裸露自己的下體，要A女看自己自慰。A女見狀不理會，僅將車往前騎，未料趙男卻趁機騎車經過A女，伸手抓捏A女的胸部1下後逃逸。

全案經由警方調閱監視錄影畫面查獲趙男，移送高雄地檢署偵辦，趙男到案後坦承犯罪，檢察官核對A女的證述，再加上監視器畫面等證據，認為趙男的自白與事實相符，依法將其起訴。

高雄地院審理時，法官認為趙男為成年人，卻未能給予兩性應該有的尊重，僅為了逞個人慾望，趁A女不及抗拒而觸摸對方的胸部，顯然欠缺尊重他人身體自主權利及心理感受，造成被害人精神痛苦，念及趙男犯後認罪，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸胸部的行為，處有期徒刑6月，併科罰金6萬元，徒刑得易科罰金18萬、罰金得易服勞役60天。可上訴。