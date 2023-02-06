衛福部中央健保署今天舉行署長交接典禮，原衛福部常務次長石崇良接任。衛福部長薛瑞元表示，石崇良過去在衛福部常務次長任內督導健保相關業務，擔任健保署長應是駕輕就熟，但他坦言「待遇方面稍微不太好意思啦！」對於他願意接受這樣的挑戰、做一點小小的犧牲，他表示非常感謝。

健保署長石崇良6日走馬上任。（黃世麒攝）

內閣改組牽動衛福部人事，任期長達6年8個月的李伯璋卸下健保署長職務。健保署今天舉行交接典禮，在多位歷屆健保局總經理及健保署長、醫界人士及健保署同仁的見證下，由薛瑞元監交，代理署長李丞華將印信交給新任署長石崇良，但甫卸任的李伯璋並未出席交接典禮。

健保署6日舉行新任署長交接布達典禮，在衛福部長薛瑞元（中）出席監交，新任署長石崇良（左）會後向薛握手致意。（黃世麒攝）

薛瑞元首先感謝李伯璋，過去6年多任期內做了非常多事情，尤其健保資訊系統，包括雲端藥歷、健保存摺等，疫情期間配合防疫政策，推動口罩實名制、快篩實名制等等，有非常大的貢獻。

石崇良具有臨床醫師背景，曾任台大醫院急診醫學部醫師，以及衛福部綜合規劃司司長、醫事司司長、主任秘書等職務，且擔任衛福部常務次長期間，即督導社會保險司和健保署業務。薛瑞元表示，石過去擔任次長期間，已經充分顯現出協調溝通能力，對於健保業務應該是駕輕就熟，相信他會把這些工作做好，「我深具信心！」

不過，石崇良以衛福部常務次長之姿接下健保署長職務，從事務官轉任政務官，待遇似乎不如以往。薛瑞元坦言「待遇方面稍微不太好意思啦！」並再度感謝他願意接受這樣的挑戰，做一點小小的犧牲。

至於接任衛福部常務次長的人選，薛瑞元表示還沒討論，要跟行政院做進一步討論，目前正在約院長時間。至於是否如外界傳言，將由疾管署長周志浩接任？薛瑞元表示「不便透露」。