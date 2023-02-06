台北市教育局長湯志民6日在公私立中等學校校長會議說明未來教育政策10大重點，包含自主學習2.0、重視營養午餐、強化技職教育等。他指出，教育局未來將增設技職股加強推廣技職教育，也會輔導校園營養午餐符合食安規範，增聘營養師以把關午餐品質。

未來教育政策10大重點，包含自主學習2.0、新世代學習教室、重視營養午餐、成立學安輔導團、發展無邊界教育、強化技職教育，辦理首都盃、增加特殊教育預算比、穩健雙語教育、完善實驗教育。

自主學習2.0意指以學生為本位的教育，湯志民說明，學校教學不以教師為中心，而是讓學生成為自主學習者。舉例來說，教師應放手讓學生自行擬定寒暑假計畫，讓他們從中認識自己的能力、專長，開學後再由各校辦理交流活動，讓學生借鑑同儕自主規畫經驗，提升自我。

針對「重視營養午餐」政策，他指出，未來將輔導校園營養午餐必須符合HACCP食品安全管制系統，並增聘營養師，協助學校強化把關中小學營養午餐品質，讓孩子吃得安心，健康成長。

為強化技職教育，教育局也將成立專責單位負責相關事宜。湯志民解釋，由於教育局過去僅少數人員負責全市技職教育，加上流動率高，讓技職教育推動不具連續性，故希望在中等教育科底下新增技職股，不只推動技職教育，也要定期舉辦首都盃國際技藝競賽，鼓勵技職教育與業界、大學端合作，並媒合北市企業、科大推動產學合作。

而台北市的雙語教育，不應讓學科英語化及推動全英語式教學。他強調，雙語教育要為學生提供友善的雙語聽說環境，教師則要善用補充教材，並就學生學習成效、學科能力表現及相關問題進行檢討與改進。

湯志民說，實驗教育則不應以招生為目的，而是各校依其理念建立不同教學特色及重點，並建立學制間銜接系統，讓學生及家長都可以接受學校的目的、內容與教育方式。