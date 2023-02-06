社會局長廖靜芝與托育人員，上午陪小貝比一起互動玩耍。（台中市政府提供）

社會局長廖靜芝上午協助托育人員為小朋友量體溫。（台中市政府提供）

「年輕夫妻不要怕生小貝比！」台中市后里首座公托「墩北托嬰中心」6日正式收托，家長一早陸續將孩子送至公托，社會局長廖靜芝特到現場迎接孩子，確保托育環境，陪伴幼兒適應新環境。廖靜芝指出，接下來包括北屯舊社、太平德隆及南區國光國小公托將陸續收托，預計4月份公布招生消息，屆時歡迎家長報名。

廖靜芝表示，台中市公托每月費用7000元，扣掉市府和中央的托育補助5500元，家長每月只要負擔1500元。「老的好，小的好，年輕人沒煩惱」是市長盧秀燕堅持的理念，市府作為年輕爸媽最堅實的後盾，持續以實際作為鼓勵年輕人願生、敢養，台中公托收費全國最低！

社會局說，后里墩北公托利用后里第一公有零售市場的閒置空間打造，收托60名0-2歲嬰幼兒，以「巢的森林」為發想主題，引入溫馨氛圍和自然印象，成為幼兒另一個幸福溫馨的家。

墩北公托另規畫有活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區，並採開放空間設計，提供各類型學習刺激，營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。

社會局強調，台中公托不但收費全國最低，師生比1：4也是全國最優；在市府團隊努力下，台中市目前已有34家公托竣工，其中29家公托已收托；北屯舊社、太平德隆及南區國光國小公托也將陸續開始招生及收托，提供家長平價優質的托育資源，打造台中市友善育兒城市。