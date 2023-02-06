星雲法師圓寂2／13讚頌典禮 陳建仁：時間許可一定出席 11:282023/02/06 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長陳建仁（中）提及星雲法師圓寂，表示時間許可一訂出席讚頌典禮。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佛光山星雲法師5日晚間圓寂，預計13日舉行讚頌典禮，行政院長陳建仁6日透過臉書表達哀悼，在參加台南市玉井區冷鏈物流中心動土典禮時，稱讚星雲法師是尊敬的佛教界領袖，國際佛光會作過很多國際人道救援工作，表示時間許可一定出席。 星雲大師曾說「四給」 應曉薇：深深影響我的做人處事 天地同悲！張亞中悼星雲法師：必乘願再來 星雲法師圓寂 國民黨：慈悲奉獻永存世人心中 #陳建仁 #行政院 #佛光山 #星雲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 星雲法師圓寂 高市綠營首發聲 08:552023/02/06 政治 翻出星雲法師曾赴紐約為911罹難者祈福 粉專淚謝：有你真好 09:162023/02/06 政治 念佛聲中安詳辭世！ 星雲法師生前強調「來生再當和尚」 10:172023/02/06 生活 星雲法師圓寂享耆壽97歲 蔣萬安悼念：非常悲痛 10:072023/02/06 政治 星雲法師圓寂 陳建仁說話了 09:022023/02/06 政治 星雲法師圓寂 韓國瑜沉痛哀悼：世上有3種人值得敬仰 07:312023/02/06 政治 星雲法師曾送「平安」祝福台東 饒慶鈴不捨感念三好四給五和 10:512023/02/06 政治 星雲生前關心政治 慧傳法師：他看淡生死、心繫社會 11:042023/02/06 生活 2014年會見星雲大師 習近平：大師送我的書我全都讀完了 11:152023/02/06 兩岸 陳文茜最後一次見星雲法師竟成訣別 悲嘆：或許他已經知道 08:252023/02/06 娛樂 憶星雲大師曾說「兩岸有愛即能和平」 蔡衍明：我始終銘記在心 10:472023/02/06 政治 悼星雲法師媒體人曝曾見驚人一幕：有大陸記者跪著提問「像請益」 08:412023/02/06 政治 走過半世紀 星雲推動人間佛教 04:102023/02/06 政治要聞 況明潔見星雲法師曝2糗事 「見面握手、要牙籤」他暖心回應 09:542023/02/06 娛樂 「全身像被電流一震」羅智強曝10年前受星雲法師開示太驚人 10:332023/02/06 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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