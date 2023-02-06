佛光山星雲法師5日晚間圓寂，預計13日舉行讚頌典禮，行政院長陳建仁6日透過臉書表達哀悼，在參加台南市玉井區冷鏈物流中心動土典禮時，稱讚星雲法師是尊敬的佛教界領袖，國際佛光會作過很多國際人道救援工作，表示時間許可一定出席。