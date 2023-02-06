小S去年因為大S和汪小菲的離婚官司，讓她也受到波及，許雅鈞還被爆出婚後找女人，甚至被瞎傳有私生子，但夫妻生活似乎沒受影響，還一起出國過節。近日，小S帶大女兒去看《灌籃高手》劇場版，因為網友1句話，讓她大笑回：「現在提老公也太掃興了啦！」

近日小S帶著大女兒一起進電影院觀賞《灌籃高手》劇場版，看完心情大好的她，發文表示：「看我以為自己再也看不見180以下的男人！殊不知，我卻愛上了宮城良田，原來我還是很有靈魂的喔，旁邊那是許曦文～」照片中可見母女兩人一起對著廣告刊版合照，小S甚至趴在廣告上，露出著迷的表情。

此文一出，網友們紛紛留言表示，「妳真的很棒跟孩子互動很好，妳把媽媽角色扮演的超出色」、「我還是愛流川楓」、「兩個好像姊妹，更本看不出來是母女，有女兒真好」、「有少女魂的媽媽!!」、「我小時候也愛宮城」不過，有網友調侃小S的老公許雅鈞：「原來Mike有180」，而小S毫不在意大笑回：「現在提老公也太掃興了啦！」