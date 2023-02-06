投資人縮減對美國可望提前結束貨幣緊縮周期的押注，韓元兌美元大跌。
在指標股中，科技巨頭三星電子跌2.04%，SK海力跌1.74%，電池大廠LG Energy Solution跌1.31%。
盤中外資賣超韓股479韓元。
韓元大跌1.40%，報1,246.8兌一美元。
今年以來，KOSPI指數上漲9.92%，而在過去30個交易日即上漲了6.3%。韓元兌美元今年來升值1.4%。
周一南韓KOSPI指數盤中下跌0.89%，報2,458.29點。上周五美股大跌，美國就業數據和服務業數據意外強勁，使聯準會為了抑制通膨可能再度轉為激進的擔憂升高。
投資人縮減對美國可望提前結束貨幣緊縮周期的押注，韓元兌美元大跌。
在指標股中，科技巨頭三星電子跌2.04%，SK海力跌1.74%，電池大廠LG Energy Solution跌1.31%。
盤中外資賣超韓股479韓元。
韓元大跌1.40%，報1,246.8兌一美元。
今年以來，KOSPI指數上漲9.92%，而在過去30個交易日即上漲了6.3%。韓元兌美元今年來升值1.4%。
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