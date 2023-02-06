投資人縮減對美國可望提前結束貨幣緊縮周期的押注，韓元兌美元大跌。

在指標股中，科技巨頭三星電子跌2.04%，SK海力跌1.74%，電池大廠LG Energy Solution跌1.31%。

盤中外資賣超韓股479韓元。

韓元大跌1.40%，報1,246.8兌一美元。

今年以來，KOSPI指數上漲9.92%，而在過去30個交易日即上漲了6.3%。韓元兌美元今年來升值1.4%。