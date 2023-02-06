新北市台64線觀音山隧道今(6)日早上9時28分許發生連環車禍，一輛3噸半重的小貨車、拖車頭以及砂石車撞成一團，造成拖車頭司機受傷，救出後已送醫急救，現場事故一度造成全線封閉，後於早上11時38分全線恢復通車。

車禍發生後直接造成觀音山隧道兩線道全線阻塞，其中拖車頭司機頭部因慣性撞到前擋風玻璃，造成頭部流血掛彩，所幸他意識清楚，救出後已送往淡水馬偕醫救治。

目前現場所有的事故車輛已在早上10時42分拖吊排除，掉落物也清理完畢，早上11時38分已恢復全線通車。

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