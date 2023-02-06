蔡英文總統的博士論文不存在之訴，去年11月30日台北地院言詞辯論結束後，彭的律師張靜在法庭上拍桌數次痛罵混蛋、混蛋法官，遭移送檢方及律師懲戒，彭文正認為要查清事實真相，聲請交付法庭錄音錄影光碟，法官張詠惠裁定准許。

彭文正說，北院去年12月23日宣判後的記者會中，北院發佈將張靜律師以刑法侮辱公務員罪嫌移送台北地方法院檢察署，及以違反律師倫理規範移送台東地方法院檢察署、台東律師公會、中華民國全國律師聯合會懲戒。

彭表示，為了他及張靜律師法律上之利益，及因去年11月29日及30日言詞辯論期日進行時間長達約5小時多，實難憑當事人之記憶與筆錄詳核之，且筆錄有漏未記載法官指正被告律師「原稿不算」、蔡英文律師說「有當初送交口試那本的影印本」等言論。

彭主張，筆錄記載與事實不符之情，確有聲請交付29日及30日言詞辯論期日之法庭錄音、錄影光碟，以補充及釐清兩造陳述之原意，以茲補充、更正筆錄及行使合法權利之必要，聲請交付該期日之錄音錄影光碟等語。

法官張詠惠審理後認為，彭文正是案件之當事人，其在得聲請期間內提出本件聲請，復已敘明聲請交付法庭錄音以維護其法律上利益之理由，與上開規定核無不合，裁定准許他取得法庭數位錄音、錄影光碟內容，但不得散布、公開播送，或為非正當目的使用。