南橫登山熱線戒茂斯山營區附近日前發現被丟棄大量垃圾，嘉明湖山屋的大型蓄水桶被塗鴨簽名，甚至指示牌字樣被拆毀，高山協作員大罵「老鼠屎」，台東林管處表示，在山屋設施噴字行為，依相關規定裁處，山區亂丟垃圾會送交環保局，依照「廢棄物清理法」相關的罰則裁罰。

南橫登山熱線發現被亂丟垃圾、蓄水桶被塗鴨、指示牌字樣被拆毀。（熊出沒提供）

「喜歡登山的山友，大多是有環保觀念又有公德心的，但也有一些老鼠屎」，嘉明湖熊出沒企業社表示，高山協作員上周在南橫登山熱線戒茂斯山的營區附近，發現被惡意丟棄大量垃圾生火跡象。

南橫登山熱線發現被亂丟垃圾、蓄水桶被塗鴨、指示牌字樣被拆毀。（熊出沒提供）

協作員才清理完垃圾 ，又發現嘉明湖山屋的大型蓄水桶被塗鴨簽名，但是因顏料特殊，無法用清水消除，嘉明湖山屋也無其他任何化學藥劑可以做處理，只好以黑漆噴霧方式消除塗鴉字跡

南橫登山熱線發現被亂丟垃圾、蓄水桶被塗鴨、指示牌字樣被拆毀。（熊出沒提供）

另外，日前在南湖大山路線，聖光登山口到雲稜山屋8.5K處，發現去年12月初由協作員辛苦背上去的「太魯閣國家公園」指示牌，浮貼字樣被硬拆毀損，還被利器刻字，高山協作員希望山友們自制，愛山就用無痕山林的態度爬山。

據了解，去年1整年有登記繳費住宿嘉明湖山屋和營地的登山人數有3萬3298，當日往返的有2309人。今年1月住山屋營地有2067，但當日往返人數爆增到10683，不過沒有登記從戒茂斯路徑的人數更多，可能會逼近繳費住宿山屋營地人口的1倍。

台東林管處表示，目前森林法還在修法，有關在山屋設施噴字行為會等找到行為人後，再依相關規定裁處，不過山區亂丟垃圾的行為，會送交環保局，依照「廢棄物清理法」相關的罰則裁罰。