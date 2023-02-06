新北市長侯友宜上午視察公車行車安全教育訓練。圖/新北市政府提供

新北市長侯友宜今天上午前往台北客運四海站，以及復康巴士板橋停車場視察電動公車與復康巴士的行車安全訓練，並致贈慰勞金表達感謝；他說，今年春節連假長達10天，非常感謝公車和復康巴士從業人員仍堅守工作崗位，提供市民最佳的服務品質。

侯友宜並表示，新北市公車運量已回升至疫情前的9成，平均每日運量約為76萬人次，由衷感謝公車駕駛員堅守防疫第一線並落實行車安全教育，讓民眾搭乘大眾運輸的安全有信心。

侯友宜並指出，新北市電動公車目前已有142輛上線營運，配合交通部2030年公車全面電動化政策，新北市未來將持續引進電動公車汰換柴油公車，減少柴油車輛行駛於道路產生的空氣汙染，以期達成減碳、淨零排放目標。

台北客運董事長李博文表示，台北客運集團自97年起即推動行安服務八大要項，包括絕不超速、轉彎時速降至10公里以下、行經路口減速慢行、不闖紅燈不搶黃燈、車門關妥才起步、禮讓行人優先通行、不滯留載客、逐站播報站名等，102年更教育訓練駕駛員行經路口時，執行「指差確認」，停讓行人優先通行。除了每月辦理駕駛員教育訓練課程，並針對易肇事、違規地點派員定點稽查，或以祕密客方式乘車查核，再再嚴格要求駕駛員務必遵守行車安全教育，以確保乘客及其他用路人的安全。

另外，交通局長鍾鳴時表示，新北市復康巴士目前有522輛，數量名列全國之冠，去（111）年服務人次高達111萬8675人次，業者為確保行車安全，亦辦理駕駛員行車安全教育訓練課程之外，另有服務身障、視障乘客上下車流程、車輛保養及事故處理、服務案例分享與檢討改善，以提供乘客安全至上的乘車服務。

交通局表示，新北市公車營運服務品質評鑑自今（112）年起新增「駕駛路口停讓動作落實情形指標」，要求公車行經路口轉彎遇行人穿越道線時，落實停等禮讓動作，以維護行人安全，減少人為失誤導致意外發生；同時，交通局將持續要求公車及復康巴士業者維持現行防疫管理措施，落實駕駛員行車安全教育訓練、車輛保養維修和場站清消，並抽檢稽查；也再次籲請市民朋友搭乘大眾運輸請全程戴口罩，一起做好防疫，安心乘車。