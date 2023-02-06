網友留言。（圖 / 擷取自Yahoo）

北市國民黨議員游淑慧有意參選明年北市4選區（南港、內湖）立委，最新一份網路民調顯示若國民黨派出游淑慧，對戰民進黨現任立委高嘉瑜，有62%的人會投給游，此結果引起熱議，令人意外的是，不少「綠粉」竟直言「只要能下架高，誰我都支持」。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》5日針對「游淑慧ＶＳ.高嘉瑜立委大戰！你會挺誰？」進行網路民調，截至今（6）日上午11點，已有高達6.3萬人參與投票，其中，有62％的民眾認為游淑慧會勝出，38％認為高嘉瑜會勝出。

相關報導引發網友熱議，紛紛在《中時新聞網》、《Yahoo奇摩》寺相關報導下方留言，其中不少人說：「高嘉瑜雖會說真話，但在立法院總是黨意大於民意」、「一個看蔡英文臉色，另一個看人民臉色，選誰一清二楚」、「高嘉瑜和游淑慧，當然唯一支持游淑慧囉」。

令人意外的是，更有許多疑似綠營支持者的網友留言，自稱「我是綠色選民，我也不支持高嘉瑜了！」、「只要能下架背骨仔高嘉瑜，誰我都支持」、「我支持民進黨，但港湖區如果民進黨提名高嘉瑜，我寧可把票投給吳欣岱，讓國民黨游淑慧得利」。