國道2號西向11.2公里6日早上近10點發生6輛車追撞事故，張姓駕駛開著水泥混拌車，疑似未發現車流回堵，變換到中線車道失控翻覆，當場壓毀行駛在外線車道的轎車，轎車車頂被壓扁，導致44歲林姓前記者受困車內，消防員出動破壞器材救出，但林男已無生命跡象，緊急送長庚醫院，仍傷重不治，另也波及其他4車，其中47歲周姓駕駛輕傷送醫。

國道2號6車追撞，水泥混拌車翻覆占2車道，其中1小客車駕駛受困命危。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

據了解，林姓男駕駛原是三立電視台前記者，近年離職後轉經營冰店，還開了分店，事業有成，消息傳開後不少人錯愕不捨，頻頻幫忙集氣，希望度過難關，可惜林男仍因缺氧過久、肋骨斷太多根，未盼到奇蹟。

國道2號6車追撞，水泥混拌車翻覆占2車道，其中1小客車駕駛受困命危。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

國道警方調查，20餘歲張男駕駛預拌混泥土車行駛於外側車道，疑因未注意前方車流回堵，變換至中線車道後失控，超過1台聯結車和1小客車後向右翻覆，當場壓毀44歲林姓前記者的轎車，導致車頂整個壓扁變形，林男受困車內，警消出動破壞器材才將人拉出，但已失去生命跡象，緊急送林口長庚醫院救治。

國道2號6車追撞，水泥混拌車翻覆占2車道，其中1小客車駕駛受困命危。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

警方指出，水泥車共碰撞到外側車道的4輛自小客車和1輛小貨車，另有47歲周姓駕駛輕傷送醫，駕駛都無飲酒情形，事故也佔據內線2車道，詳細事故原因還有待國道警方進一步調查釐清。

事故也造成車輛回堵至平面道路，桃園警分局緊急調派2名警力至國際路與大興西路口實施交通疏導及安全維護工作，並確實執行路口淨空。目前車流量仍多，警方已實施暫時性封閉改道措施，呼籲駕駛人改行平面道路，再接國道二號，避開交通事故路段。