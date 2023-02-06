內政部長林右昌探視逾期居留老夫婦，鼓勵逾期外來人口自行到案。(呂筱蟬攝)

越南籍高齡94歲與78歲陳姓夫婦，女兒嫁來台灣後因近期邊境開放來台探親，卻因故逾期居留93天，移民署宣布自2月1日起推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，他們翌日就向桃園專勤隊自首，內政部長林右昌6日前往探視了解狀況，也說如有逾期居留外國人或是非法移工，這次不用怕可以用最低罰鍰2000元，不必強制收容可以順利回家，這是平安回家的一個專案。

陳姓夫婦女兒嫁來台灣10多年，因為疫情緣故很久沒見到女兒與孫子，這次剛好趁邊境解封後，在去年8月到訪台灣與家人團聚，其女兒因為久未回越南故鄉，考量父母年紀大，想趁這次機會陪同一起返回老家，卻因工作忙碌關係無法成行，陳姓夫婦也因此逾期居留3個月，得知有這次專案，立即向桃園專勤隊通報自身狀況。

陳姓夫婦說，上一次來台是3年前停留2個月，這次則是他們第二次到訪台灣，感受到台灣人情味很濃，也和女兒約好2月7日班機回越南。林右昌則說，疫情期間有非常多來台灣探親或是移工因為疫情邊境管制沒有班機，造成很多逾期居留狀況，這樣情況之下會造成很多社會跟治安問題，這次擴大來做適用自行到案，不用擔心會有居留罰款或還要收容問題，特別過來看2位老人，不必強制收容可以順利回家。

他也說，有一些移工是自願或非自願性逾期，產生治安與社會問題，人數這幾年已經有所控制，不過這3年疫情又讓問題擴大，雖然這次是短期方案，不過平常還是有相關自行到案的辦法，只不過條件不像這次擴大辦理這麼寬鬆，未來對於非法移工希望做源頭管制，最好作法還是實施源頭管理，從入境之時還有在工作場所管理部分來做加強。