農曆年間刮刮樂成為全民運動，不少民眾都希望中了就不用上班了！台中1名50歲業務男年節時狂買刮刮樂，奈何總是贏少輸多，妻子力勸他收手倆人還大吵一架，該男子也突然倒地、失去心跳，幸經緊急送醫，經緊急做心導管置放支架及低溫治療救回一命，未料清醒後還問醫師，可以再買一張刮刮樂，再試試運氣嗎？

澄清醫院中港院區介入性心血管科主任張耿豪表示，天冷、情緒激動再加上心血管品質不佳，是發生心肌梗塞的高風險，根本之道要定期做心血管的健康檢查，發現有阻塞情形即早治療。。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

澄清醫院中港院區介入性心血管科主任張耿豪表示，這名男子自述希望刮中巨額獎金就可以不用再上班，但事與願違血本無歸，妻子勸阻倆人大吵一架，男子突然倒地，經送該院急診室急救雖恢復心跳，但仍無意識且有癲癇現象，初步判斷可能心跳停止有造成腦部缺氧。

經安排心導管檢查確定心跳停止的原因，發現其右冠狀動脈及左迴旋支完全阻塞，只剩最後一條左前降支也有70％阻塞，經緊急置放血管支架後恢復血流暢通。

雖然打通了三條冠狀動脈，但患者依然昏迷未醒，張耿豪說，為了保護患者的腦部，所以進一步進行低溫治療，降低身體的新陳代謝，讓身體完全的休息，以免救回了心臟卻因腦部長時間缺氧而成植物人。

兩天後該患者甦醒過來，住院一週完全恢復健康，正常舞動手腳，走路平穩，談吐自然，確定已康復而出院，還問張耿豪，可以再買一張刮刮樂，再試試運氣嗎？

張耿豪表示，有心血管疾病風險的人，有時候因情緒太過激動，會造成心臟耗氧量突然提升，使心臟無法承受導致腦部缺氧而突然昏倒，而該患者因心血管原本已有兩條完全阻塞而不自知，因情緒太過激動，導致心臟病發；他也呼籲高風險族群要定期做心血管的健康檢查，發現有阻塞情形即早治療。