104集團總經理黃于純指出，企業開缺速度明顯高於求職者人數，求職者人數持平減降主要是受到少子化的影響，包括有求職行為的人年減5.4％，主動應徵的人年減7.9％，45歲以上主動應徵的中高齡人數占17.2％創3年新高。

104統計，五大徵才產業中，住宿餐飲19.3萬個工作數，電子資訊/軟體/半導體16.4萬個，批發/零售14.9萬個，製造業12.1萬個，建築不動產7.8萬個。

51萬人有求職行為，其中，29.8萬人主動應徵；這當中，又有13.7萬人在職中，騎驢找馬的比例占46%，三年最高。

求才趨勢上，企業徵才越來越困難，每個工作可分到的求職者人數「供需比」，從2020年的0.79人，降至2022年的0.48人，兩缺共搶一人。

黃于純指出，2023年企業經營主要痛點，在撲朔迷離的經濟之下，必須持續徵才但又找不到人。104人力銀行建議企業突圍搶才的三支箭：主動邀約、儲備人才、擴大50+中高齡人才。