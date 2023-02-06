台中市南屯區一間曾開出雙贏彩頭獎的彩券行，6日凌晨0許遭到一名黑衣人搶劫，遭搶走現金近20萬元後逃逸，警方獲報後已調閱監視器，鎖定涉案車輛，將全力追捕嫌犯到案。

警方指出，6日凌晨0時許，南屯區上一間彩券行店員準備收店時，見一人身穿黑衣黑褲頭戴全罩式安全帽，手攜不明袋子突然闖入並直衝櫃檯，店員受到驚嚇隨即跑出彩券行，並打電話通知老闆娘，待返回彩券行清點財物發現損失現金初估約新臺幣20萬元，目前本分局已鎖定涉案車輛，正擴大調閱監視器追緝中。