1月底，美國中南部遭逢強烈冬季風暴引發多起交通事故，近2萬架次航班延誤或取消，25萬戶家庭無電可用，使得藥品受阻，產生遞延出貨，不列入當月營收。藥華藥1月營收2.32億元，年增259.42%，月減7.4%。藥華藥美洲區總裁Meredith Manning強調，單月營收容易受不可抗力的單一事件影響，但若以季度來看，今年成長趨勢明確。

美時和美國臨床階段生物技術公司Unicycive Therapeutics, Inc.(納斯達克代碼：UNCY)簽訂獨家授權協議，將為腎臟病患者開發創新療法，並將協助美時在韓國開發和商業化腎臟用藥Renazorb(lanthanum dioxycarbonate)，此一協議包含授權金、權利金以及里程金。

和康生目前產品以膠原蛋白與玻尿酸應用為主，現階段產能利用率已達8成，今、明兩年都有擴產的計畫，短期先將優化產線配置方式，增加產能，並積極尋求適合擴產的地點。