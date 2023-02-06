《澳洲人報》（The Australian）6日報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，儘管因在美國上空發現中國偵察氣球而導致雙邊外交關係緊張，但澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）與中國同行的會議不會被取消。

黃英賢告訴澳洲九頻道，美國「盡可能謹慎地」處理在其東岸上空發現的中國偵察氣球，還敦促中國政府對外交接觸保持開放。「我們與美國一樣，對侵犯美國主權和違反國際法的行為感到關切」，她表示，美國以一種謹慎、負責任的方式行事，並確保了氣球在他們的領海上空被安全擊落。

「我們一直希望穩定與中國的關係」，黃英賢向澳洲ABC電視台表示，「我們說過，我們將在我們能夠合作的地方進行合作，在我們必須提出異議的時候提出異議，並為了我們的國家利益進行接觸」。她還提出，取消中國的貿易制裁是這次會晤的重點，我們希望貿易障礙能被消除，這符合兩國的利益。

報導指出，法瑞爾與中方的會議定於未來一周舉行，這將是澳洲貿易部長3年來首次與中國同行會晤。而據此前報導，中國商務部綜合司司長楊濤2日在新聞發布會上證實，中國商務部部長王文濤與法瑞爾將於下周以視訊會議形式舉行會晤。