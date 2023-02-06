華新1月工作天數雖減少，但1月電力線纜、不銹鋼等產品銷售及出貨平穩，去年第四季起每個月都調漲不銹鋼內外銷報價。去年12月起，認列持股7成的CAS不銹鋼廠營收，加上大陸防疫封控解封後，市場預期大陸經濟將增溫，國際銅及鎳價雙雙從谷底回升，加上去年投資印尼旭日冰鎳廠預計今年第一季量產，年產能5.5萬噸，華新依持股50.1％，2023年可掌控2萬噸以上冰鎳，均增添今年營收成長的動能。

惟華新擔心1月工作天數減少，加上1月電力線纜事業營收係依據去年12月銅均價8,367.23美元，年減12.39％計價，1月合併營收未必能勝過去年同期134.99億元。不過華新公布自結1月合併營收近151.63億元，年增12.32％，表現優於預期，不單是近7個月新高，還改寫同期次高，僅次於2018年1月合併營收243.65億元。

華新表示，華新2018年1月合併營收創同期新高主因是當年有一次性認列大陸南京商貿地產收入。