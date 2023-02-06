美中之間的經濟對抗，已經讓歐盟處在風暴中心，其中降低通膨法案的目標雖是將大陸綠色產業隔絕在供應鏈之外，但歐洲廠商也受到牽連，專家感嘆，美國最優先考慮的是降低對大陸的依賴，但對歐洲、日本及南韓等盟友的影響，總是事後才想到。

去年8月，美國總統拜登簽署降低通膨法案，促進美國境內製造能力、鼓勵廠商向美國或其自由貿易夥伴加拿大及墨西哥購買關鍵原物料，並且補助綠色產業與技術的研發與生產，其中補貼電動車、再生能源、電池和能源密集型產業的做法引發歐亞國家強烈不滿，質疑美國違反WTO的規定。

New Straits Times報導，歐盟外交關係研究員Tobias Gehrke表示，該法案的主要目標是將大陸企業與組織排除在供應鏈之外，並降低美國對大陸的依賴，「美國最優先考慮的是大陸，但對對歐洲、日本及南韓等盟友的影響，總是事後才想到。」

Tobias Gehrke甚至直言，「我不認為美國想要懲罰歐洲，而是美國根本沒有考慮過歐洲。」華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員Cecilia Malmstroem也認同此看法。

Cecilia Malmstroem說：「我不認為這是針對歐洲的行動，但歐洲確實受到附帶的傷害，美國的主要目的是減少對大陸的依賴，比較像是川普總統時期開始的美中貿易戰的產物。」

曾任歐盟貿易代表的Pascal Lamy則提到，歐盟需要對華盛頓施加更多的壓力，因為降低通膨法案對歐盟造成的負面影響比攻擊大陸還要多。