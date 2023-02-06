儘管日本廢鋼市場因交投清淡，致其漲勢暫緩，不過價格仍處高位，後市將待關東廢鋼標價指引，不過美國廢鋼市場因冬季效應持續發酵，帶動其價格上漲，整體來看，國際廢鋼有撐，另外，因上周中國鋼價回軟，致澳洲鐵礦砂小跌，終止連續4周漲勢。

國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼持平，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲10美元，報每公噸420美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸126.35美元，轉跌近2.4%。(商品行情網)