儘管日本廢鋼市場因交投清淡，致其漲勢暫緩，不過價格仍處高位，後市將待關東廢鋼標價指引，不過美國廢鋼市場因冬季效應持續發酵，帶動其價格上漲，整體來看，國際廢鋼有撐，另外，因上周中國鋼價回軟，致澳洲鐵礦砂小跌，終止連續4周漲勢。
國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼持平，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲10美元，報每公噸420美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸126.35美元，轉跌近2.4%。(商品行情網)
豐興今(2/6)日開出本周盤價，其中鋼筋連漲2周後持穩於每噸21200元，廢鋼因應國際廢鋼堅挺，為反應與國際行情差異，連續第3周調漲，報每噸12600元，型鋼則反應原料成本上升，調漲800元，報每噸27600元。
儘管日本廢鋼市場因交投清淡，致其漲勢暫緩，不過價格仍處高位，後市將待關東廢鋼標價指引，不過美國廢鋼市場因冬季效應持續發酵，帶動其價格上漲，整體來看，國際廢鋼有撐，另外，因上周中國鋼價回軟，致澳洲鐵礦砂小跌，終止連續4周漲勢。
國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼持平，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲10美元，報每公噸420美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸126.35美元，轉跌近2.4%。(商品行情網)
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