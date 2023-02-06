為歡慶元宵節，金門地區各界舉辦熱鬧慶典活動，包括變裝踩街、燈節點燈、創意市集及傳統猜燈謎等，到處充滿濃濃的元宵味，最為吸睛的當屬金湖鎮長陳文顧化身「美國隊長」、金湖鎮代表會主席蔡乃靖變裝「蝙蝠俠」帶著隊伍踩街遊行，民眾驚呼「變型者聯盟」降臨，紛紛搶拍照片直呼好酷！

金門元宵燈節點燈儀式由副縣長李文良(後排中)主持，與來賓共同點亮高達7公尺的熱氣球主燈。(于家麒攝)

連日的低溫加上陰雨綿綿，但也抵擋不了金門民眾的熱情，各地的鬧元宵活動依舊擠滿人潮、熱鬧滾滾， 金湖鎮舉辦的「2023 金燈踩街慶元宵．湖兔英雄變新裝」活動，由金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖扮演「美國隊長」及「蝙蝠俠」，率領新市忠義廟電音三太子、變裝參賽者、公揹婆以及踩街民眾提著各種英雄造型的燈籠繞新市商圈進行踩街，沿途受到大小朋友的熱烈歡迎，雖有民眾笑稱這是「變型者聯盟」，不過仍紛紛拿起手機猛拍照超吸睛。

副縣長李文良(右2)與文化局長許績鑫(右1)發送超Q的LED兔耳朵頭飾送給鄉親。(于家麒攝)

而在金城鎮總兵署廣場前的元宵燈節點燈儀式則在副縣長李文良主持下，偕同來賓一起點亮高達7公尺的熱氣球主燈，活動並安排熱鬧滾滾的醒獅團表演與精采絕倫的炫光舞秀，將現場氣氛炒到最高點，搭配燈會周圍的創意市集，滿滿的人潮瞬間驅散了陰雨的寒意，民眾紛紛在各式花燈前拍照留念，主辦單位還貼心準備了超Q的LED兔耳朵頭飾送給鄉親，大家戴起閃閃發亮的兔耳朵形成一片燈海，整個後浦小鎮熱鬧滾滾。

金門家扶中心也在金城北鎮廟前舉辦傳統應景的「親子猜謎鬧元宵」活動。(于家麒攝)

金門家扶中心展愛志工隊也在金城北鎮廟前舉辦傳統應景的「親子猜謎鬧元宵」活動，現場準備了100道燈謎及小禮物，讓親子有機會一同來同樂猜燈謎，藉以拉近親子距離、增進親子關係。活動還安排了「幸福兔gather」新春義賣活動，其中包含了兒童保護宣導、家扶小舖、樂捐換爆米花及造型氣球等攤位的活動，將當日的收入全數捐做協助弱勢兒童助學金之用。同時移民署、金城消防分隊等機關，在活動中亦展開業務宣導活動，提醒新住民朋友的權益，以及消防用火的安全知識，讓民眾度過了一個充實歡樂的上元夜。

金門元宵燈節高達7公尺的熱氣球主燈，寓意著帶領民眾起飛航向新旅程。(于家麒攝)