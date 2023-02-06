新北市交通事件裁決處統計，去年1月至12月行駛高速公路違規使用路肩共有7568件；裁決處長李忠台表示，民眾常誤以為開放路肩時，只要打方向燈就可以隨意變換車道回到主線路段，提醒駕駛人，如不打算於下一個交流道駛出，應於看見「前方路肩通行，禁止變換車道」告示黃牌標誌時，就要變換至主線車道，以免違規受罰。

裁決處表示，日前有駕駛人於開放路肩行駛時段在終點上游500公尺後，因變換回至主線車道，而遭後方車輛檢舉；駕駛人強調該處為穿越虛線，可以變換車道，因此提起行政訴訟。經法院勘驗發現，該車於路肩通行終點標牌後，才變換車道至主線車道，違反國道主線實施開放路肩作業規定，因此判決敗訴。

裁決處表示，開放路肩時段如非往交流道出口，就必須在距離終點上游500公尺前駛回主線，若駛過「禁止變換車道」標誌後（路肩通行終點前500公尺處），是不可以再變換至主線道，必須繼續行駛至交流道出口後駛出，否則違反路肩行駛規定就會開罰4000元。