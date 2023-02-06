立委王鴻薇去（2022）年爆料，新竹市前市長林智堅的中華大學碩士論文涉嫌抄襲，遭林反駁並提告妨害名譽，不過台北地檢署調查後認定，林的學位已遭撤銷，代表王爆料有所本，作成不起訴處分，對此果，大批網友十分驚訝「小智哪來的勇氣」？紛紛狂酸「又被認證了」、「可憐啊」、「到底要被認證幾次？」

王鴻薇去年7月爆料林智堅碩士論文抄襲，遭林委任律師赴新竹地檢署按鈴控告加重誹謗，竹檢移由北檢偵辦，事後北檢考量林的中華大學碩士文憑，已因其碩論抄襲而被校方撤銷碩士學歷，因此將王鴻薇不起訴。

相關消息今（6）日曝光後引起網友熱烈討論，紛紛在《中時新聞網》、雅虎新聞、PTT等平台留言，說「正義永遠戰勝邪惡」、「可憐啊」、「到底哪來的勇氣戰清白」、「又被認證了」、「道歉就解決的事，搞到好幾個月連敗不止」、「繼教育部認證後，法務部也認證了」、「笑死～～～～小智到底要被認證幾次？」

除提告王鴻薇加重誹謗不起訴外，林智堅還因學位被撤銷一事提出訴願，中華大學的部分教育部日前已駁回，訴願決定書中載明，林出席學倫會時，因無法明確回答論文的相關問題，被認為「於一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處，難認需運用複雜統計方法之OO期末報告書係由訴願人所撰擬。」