恒指6日低開311點或1.4％報21,349點；截至10點23分，報21,217.63點，跌442.84點，跌幅2.04％。

國指低開2％報7,242點；現報7,198.5點，跌188.52點，跌幅2.55％。

科指低開2.6％報4,515點；現報4,496.92點，跌137.27點，跌幅2.96％。

主要科技股表現不佳，截至目前，阿里巴巴 跌逾3％，騰訊 、美團 跌逾2％。

恒指開盤跌147點 科指跌0.9％
恒指兔年開紅盤 午盤收漲1.73％
恒指震盪走弱 午盤收跌0.05％
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