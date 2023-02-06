恒指6日低開311點或1.4％報21,349點；截至10點23分，報21,217.63點，跌442.84點，跌幅2.04％。
國指低開2％報7,242點；現報7,198.5點，跌188.52點，跌幅2.55％。
科指低開2.6％報4,515點；現報4,496.92點，跌137.27點，跌幅2.96％。
主要科技股表現不佳，截至目前，阿里巴巴 跌逾3％，騰訊 、美團 跌逾2％。
中美關係轉趨緊張，港股上周挫逾千點後，恒指6日早盤開低走低。
恒指6日低開311點或1.4％報21,349點；截至10點23分，報21,217.63點，跌442.84點，跌幅2.04％。
國指低開2％報7,242點；現報7,198.5點，跌188.52點，跌幅2.55％。
科指低開2.6％報4,515點；現報4,496.92點，跌137.27點，跌幅2.96％。
主要科技股表現不佳，截至目前，阿里巴巴 跌逾3％，騰訊 、美團 跌逾2％。
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