台灣達美樂即日起啟動連續5天的「新春感謝祭」活動，2月6日起至2月10日連續5天，達美樂全台183家門市同步展開，來店外帶指定口味大披薩一個只要199元，12吋大披薩、8種口味限定選擇包括:夏威夷／道地美國／加州BBQ雞肉／皇家白醬彩蔬／超值四喜／闔家歡四喜／美式經典四喜／黃金夏威夷。

達美樂行銷公關部表示，此優惠不可於其他優惠折扣併用，換購加價餅皮需另加價。

達美樂也宣布即日起為期4周的動滋動滋（懂吃懂吃）網路活動，2月6日至3月5日期間訂購披薩或套餐披薩升級帕瑪滋心餅皮，即有機會抽中「達美樂豪華Party 分享餐」，標榜周周抽88套送給幸運的消費者。「達美樂豪華Party 分享餐」內容包含:3個大披薩（7種口味限定）、2份香烤雞條（30條）、2份千層棒（12條）、1.25公升大可樂2瓶，大份量包套內容讓幸運中獎的消費者吃的開心、歡慶開party。