搶攻情人節商機，雲朗觀光集團旗下台北君品、日月潭雲品、高雄翰品，以及台東紅葉谷綠能溫泉園區，分別推出情人節餐飲與住房專專案，提供有情人多元選擇，度過浪漫情人節。此外，台灣燈會重啟台北，君品酒店亦推出「閃閃兔耳燈」住房專案，讓情侶戴起兔耳燈、浪漫「閃閃」逛燈會。

君品酒店自2月11日起推出「愛戀雙饗」情人月住房專案，最低每晚13,147元起，即可入住行政豪華客房，搭配此方案，除了含2客早餐，房客更可於入住當晚至雲軒西餐廳享2份「半隻波士頓水煮龍蝦及6oz爐烤肋眼牛排」海陸套餐，隨餐再附上氣泡酒乙瓶。此外，君品將獨家贈送價值4,050元的「Aveda 純香之旅禮盒」，而若是選擇每晚17,999元起的行政套房則另加贈「君品經典浴袍」2件組禮盒，讓情人節增添幾分儀式感。

「台灣燈會」睽違二十三年再度重返台北舉辦，君品酒店自即日起至2月19日推出「閃閃兔耳燈」住房專案，雅緻客房每晚4,999元起，豪華客房每晚5,499元起。除了可享雲軒繽紛自助早餐2客外，再加贈燈會主題「光源台北」的限量隱藏版兔耳燈2入，情侶可戴起兔耳燈，浪漫「閃閃」逛燈會。

VANTEL露營車也首次推出情人節專屬活動，獨家與君品酒店「雅意Artbrosia」義式料理餐廳聯名銷售，推出心動價8,888元的雙人「雅意」晚餐及單日租車，即日起開放預訂可至3月14日，白天能直接開著VANTEL放風露營來趟單日微旅行，歸還車輛後，再至「雅意」享用浪漫雙人套餐，菜單中能夠品嘗到經典的「義式家傳手工麵」、「紅甜椒與鮪魚」、「煙燻鮭魚塔」、「雞皮塔可」等豐盛義式料理與一款佐餐酒，結合旅行與美食為二人留下浪漫的回憶。

君品「雅意Artbrosia」義大利餐廳並在2月12日、2月14日二天推出限定雙人套餐，10,990元＋10％可享「乳鴿」、「綠蘆筍」等逾10道經典料理及嚴選三種不同佐餐酒。雲軒西餐廳自2月14日起至3月14日推出「白色情人節套餐」，每人2,580元＋10％，餐點主打除了能大啖「6oz美國肋眼牛」，更能享用半隻「焗烤波士頓龍蝦」、「培根蛋黃麵」等料理。另外，情人月凡至上述餐廳用餐，均可以990元＋10％額外加購2人份的玫瑰、荔枝兔兔酒。

台東紅葉谷綠能溫泉園區則特別於2月12日為「單身族群」打造一夜限定聯合餐會，目標鎖定為28至45歲的單身男女，當天晚上僅需1,111元，就可品嘗由尋星廚房主廚杜上琾與台東慢食評鑑三星M'LOMA主廚共同設計套餐菜單，活動之中也會設計賓果任務遊戲，邀請現場單身男女彼此自由互動談天。結束餐會後，也可選擇加價425元使用溫泉設施，讓紅葉谷成為單身者的「溫」心避風港。

雲品溫泉酒店結合月老加持的巧思，期間限定於情人節當天推出「文武廟月老導覽」活動，當日將會由專人導覽完整參拜日月潭規模最大的「文武廟月老寒拾殿」，報名活動者，屆時也將贈送愛情鎖乙個，讓愛的良緣持續蔓延。同時，當天餐期，大廳酒吧推出情人節限定午茶套餐，含點心及情人節特調各兩份，雲月舫餐後甜點改為情人節小蛋糕，再贈送無酒精調飲，彩雲軒甜點調整為甜蜜特製巧克力，並加贈氣泡酒或無酒精調飲，讓甜蜜滋味「只溶你口」。

翰品酒店高雄於情人節當天至「港都茶樓」用餐，拍照打卡標註「#翰品酒店高雄」，並出示手機給現場服務人員，即贈送情人節限定的「椰子口味玉兔涼糕」；品文旅礁溪則在情人節當天早餐餐期提供限量甜點，用餐房客可免費取用草莓、焦糖、宜蘭烏龍茶、巧克力等七種特色口味馬卡龍，一早就用甜滋滋的馬卡龍伴相隨。

【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】