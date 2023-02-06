（台經院2022年12月製造業景氣燈號，連二月維持衰退藍燈。圖／台經院提供） 台經院公布2022年12月製造業景氣信號值，由2022年11月的9.72分，減少0.24分，至12月的9.48分，燈號連續二個月維持衰退的藍燈表現，信號值為2020年2月以來新低。台經院分析，受到高通膨、政策緊縮與金融市場波動等因素影響，全球經濟景氣轉趨疲弱，終端需求依舊不振，產業鏈去化庫存調整持續，使得我國出口、外銷訂單及生產指數等經濟數據續呈負成長，衝擊需求面及售價面指標表現。國內股市受到美國聯準會升息及日本央行調升公債殖利率等影響，走勢出現震盪下滑，然大陸12月大幅鬆綁防疫管制，有助於其經濟緩步復甦，製造業業者對未來半年景氣看好比重增加，推升經營環境面指標表現。以2022年12月景氣信號各主要組成項目觀察，有3個項目分數增加、2項減少，經試算模型加權後，信號值減少0.24分。其中，經營環境面增加0.15分最多，成本面及原物料投入面分數微幅增加0.05分及0.03分，需求面及售價面分數則分別減少0.24分及0.23分，燈號座落於代表景氣衰退的藍燈。從2022年12月不同產業燈號的消長觀察，呈現景氣衰退的藍燈比重由2022年11月的59.04％，上升至12月的73.63％，低迷的黃藍燈由39.80％減少至24.05％，持平的綠燈由1.16％增加至2.32％，而12月無代表揚升的黃紅燈與繁榮的紅燈。就細部產業來看，在電子零組件業方面，雖然積體電路因車用、高效能運算等晶片接單仍殷，然消費性電子產品景氣疲軟，加上客戶庫存調整，外銷訂單出現連續2個月雙位數衰退，出口及生產指數亦呈負成長，影響需求面及經營環境面指標表現，12月產業景氣燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為衰退的藍燈。在機械設備業方面，雖然先進製程半導體設備在大廠擴廠下續呈增產，但整體來看，全球景氣疲弱及大陸經濟放緩，導致廠商設備投資意願轉為保守觀望，衝擊需求、經營環境及原物料投入等指標表現，12月產業景氣燈號出現連續第2個月維持代表低迷的黃藍燈。整體來看，俄烏戰爭持續，全球通膨壓力尚未緩和，主要經濟體的緊縮政策已制約終端消費需求，打擊各國經濟成長，大陸12月初的防疫大解封，雖然解除所有管制措施，但確診人數遽增，反而造成缺工、減產問題產生，衝擊經濟活動，12月的年終節慶消費出現旺季不旺情形，各國製造業景氣表現相對疲軟也波及我國製造業表現，因此，台經院製造業景氣信號值12月降至9.48分，出現2022年連續第2個代表衰退的藍燈，也是2020年2月以來新低。展望未來，台經院分析，目前主要的國際預測機構對2023年全球經濟表現大多預測減速，甚至歐美國家會因抑制通膨而出現經濟衰退的情形，另一方面，大陸自12月初陸續解除防疫封控，雖有助於其經濟反彈，然初期確診人數遽增，疫情惡化的陣痛期是否能快速通過達到全民免疫？尤其產銷活動回復期要面對俄烏戰爭膠著，能源等價格居高的輸入型通膨壓力、中美科技戰升溫風險潛存等問題，2023年大陸經濟能如預測機構認為表現優於2022年？從整體來看，在比較基期偏高之下，加上全球貿易成長速度放緩，對以外銷為導向的製造業來說，所承受的壓力將比以往高出許多，因此，這些變因將牽動台灣製造業表現，仍須觀察其變化。