每個人都希望能在職場上拚出好成績，但如果有時太過於優秀，反而會造成同事的眼紅，並會想盡辦法陷害使你一落千丈，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、生肖蛇、生肖虎、生肖馬在職場中表現太好反而遭到打壓，這時需多討好身邊的同事，才不會在重要時刻被扯後腿。

▍生肖牛

生肖牛認真工作堪稱模範勞工的代表，因為一人能當兩人用，但如已經靠實力爬到中層主管位置，就得當心瓶頸或陷阱出現，因上層主管會怕威脅到他的地位，但萬一他下達的命令有瑕疵，千萬不要貿然糾正，而是試著在執行過程自動修復，展現低調堅韌的一面，對未來發展很有利。

▍生肖蛇

生肖蛇在工作中應變能力十足，因此容易脫穎而出，任何公司有了他們，主管會欣慰有人能託付重任，但同事恐怕就看不順眼，如驚覺身邊小人環伺，需謹記「人在屋簷下，不得不低頭」的理念，把團隊合作放在第一順位，並暗中默默學習，等到表現機會來臨時，自然能翻身，脫離是非之地。

▍生肖虎

生肖虎在職場擔任主管職位時，能夠發揮領導風範，也能身先士卒，如此野心十足，叫身邊同事和主管如何能漠視？但要切記「不在其位，不謀其政」學會與他人和平共處，唯有多些同理心，並常保謙虛和善，才能站穩一席之地，累積能量，圖謀遠大。

▍生肖馬

目標清晰的生肖馬，其實有一種隱藏的心高氣傲，且容易引來別人的眼紅忌妒，對於按部就班的主管來說，將會帶來壓迫感，如不把你「壓下去」豈不是被牽著鼻子走？這時別忘了把成就歸功給其他人，也要多稱讚主管，打通人脈助力，以免他們在聲勢看漲時被扯後腿，得不償失。