台北市立動物園年紀最小的大貓熊「圓寶」已經2歲7個月大，體型與母親「圓圓」及姊姊「圓仔」相仿，動物園6日分享辨別技巧，指出圓寶小時候意外被媽媽劃傷而在背部留下疤痕，讓身上的黑色毛髮如同「閃電狀黑背心」；圓仔則是身長較短，耳朵形狀最圓、最小；圓圓的黑眼圈較圓，黑色毛髮形成的「黑色背心」的最寬。

圓仔身長較短，但體重卻和圓圓不相上下。（北市動物園提供）

北市動物園照養的3隻大貓熊都是雌性，究竟哪隻是圓圓、圓仔跟圓寶？園方表示，大貓熊眼部黑斑及耳朵形狀，吻部寬度與鼻頭造型、黑背心樣式及尾巴樣貌都是辨識指標。圓圓的黑眼圈較圓，黑背心是3隻大貓熊中最寬，黑白交界處為平滑弧形，耳朵根部有明顯內收，彷彿綁了2個髮髻。

動物園說明，圓仔身長較短，體重卻和圓圓不相上下，故看起來圓滾滾。耳朵形狀則是最圓、最小、黑背心寬度較細且黑白交界處有近似V的弧形。至於圓寶的耳朵較尖、四肢修長、黑眼圈的下幅比較寬，黑背心因為小時候被圓圓叼起時意外被劃傷，讓黑色背心有如閃電狀，相當容易辨識。

圓圓從今天開始要好好運動，欲恢復我曼妙的身材。（北市動物園提供）

針對圓寶「獨立運動」情形，園方表示，圓圓與圓寶分開初期受到賀爾蒙變化影響，顯得比較焦躁，食慾也略為下降，保育員持續就其狀況進行必要因應措施，幫助牠度過適應期。

動物園指出，如今圓圓相當享受「恢單」後的悠閒生活，可以自在地享用美食，竹類攝取量及糞便量已恢復以往的水平，每天吃飽睡好，體重自然也逐步回升到107公斤上下。至於圓寶戒斷母乳後，竹類攝取量大幅提升，體重已突破90公斤。