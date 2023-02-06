因資安漏洞衍生的重大個資外洩事件頻傳，繼和泰iRent個資外洩案後，另一家租車業者格上也傳出資安疑慮。民進黨立委賴品妤、劉世芳、洪申翰、莊競程等召開記者會，呼籲新內閣應儘速拿出弭平資安、個資保護破口的決心儘速成立「個資獨立專責機關」，並通盤檢討現有政策能量。

對於近期連續爆出個資外洩事件，賴品妤表示，目前在於個資保護上最大的爭點為《個資法》由各目的主管機關主責，她指出，光監督非公務機關個資的中央二級部會就有20個；衍生出監督單位不同，權責不清互踢皮球狀況。適逢新內閣上任之際，政府必須回應憲法法庭的判決，盡快成立獨立專責保護機關，不能再把相關事件視為個案，因為眾多個案疊加起來根本就是通案。

劉世芳表示，近年除了健保署、戶政資料等公務機關爆發個資外洩事件之外，盤點如租車業者、網路書店、人力銀行、乃至於社福團體委託之資訊廠商，民間公司會員資料外洩事件，但民間公司不受資安法規範，則多以個資法辦理，由目的事業主管機關主責，卻往往出現事前無法有效監督、事後處置牛步，已成為民怨所在。

劉世芳說，然而個資外洩事件發生後，個資法主管機關國發會往往神隱、資安主管機關數位部僅是技術人員，再再顯示政府需要儘速成立獨立資安及個資保護的專責機構，也需速審速結、加重罰則，才能回應民眾期待。

針對連續2家共享租車業者發生資安問題，交通部公路總局副局長張舜清表示，將積極主動辦理業者全面清查，並邀請資安顧問行政監察，若發現資安狀況會及時補救。至於iRent的行政處分，將待今天接到複查報告後3天內報請交通部處分；格上租車的補救措施，則會由台北市監理所複查確認。

與會的國發會副主委高仙桂說明，國發會參考國際立法案例，目前已經有完整的大架構規劃，惟涉及行政院的人力、預算等尚須詳細討論，她也承諾將在一個月內提出籌備期程報告；數位部韌性建設司長鄭明宗說明，個資是龐大業務，數位部協助保護個資管理，若《資安法》需要修法，其會積極的研議。