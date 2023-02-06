國泰投信董事長張錫表示，在政府推動綠能政策中的「5+2產業創新領域」及「2050淨零碳排政策項目」正引起國內金融投資界的高度重視，電動運輸載具亦為重要的減碳方向，成運汽車是國內少數自主設計開發的大客車製造商，除具有20年國內大客車製車實績資歷，更累積了大量由柴油巴士轉型為電動巴士的Know-How，並也獲得交通部及經濟部在2021年授予象徵電動大客車製車技術工藝的金像獎「電動大客車示範車型合格證」。且成運今年還連續通過國家標準的電動大客車車廠品質一致性查核，並取得國家電動巴士自主研發能力認證，成為國內本土電動大客車製車業者。

今年2月4日下午成運汽車召開董事會，緯創和國泰永續私募股權基金股東均出席，並各取得一席董事，讓成運電巴國家隊陣容更加堅強。

成運首批250輛「矽島智能電巴」將配合地方需求，陸續於2023年第1季前投入營駛。成運董事長吳定發表示，為了提高成運電動巴士的性價比，成運除了擁有製車技術外，也不計成本安裝日本運用在國防產業的東芝（Toshiba）SCiB電池。他指出，東芝鋰電池SCiB最大特色是使用穩定性高的鈦酸鋰（LTO），其壽命長、充電速度快的優點，不但安全性高，更解決客運業者營運上的里程焦慮，及降低客運業者場站面積租金成本，也協助台電在尖離鋒配電上更能夠靈活調度。

此外，吳定發指出，成運為突破電動巴士核心技術瓶頸，目前已洽德國ZF輪邊馬達，及日本東芝電池進行技術移轉，並積極打造台灣「矽島智能電巴」製造基地，且目前也已取得位在中部科學園區的二林園區用地。

成運將在2023年於中部科學園區的二林園區斥資25億元投入第一期工程，結合緯創智慧製造及自動化解決方案，動土興建國內第一座結合太陽能光電、智慧技術、智慧化功能的製車產線，預計在2024年開始量產，以加速推動台灣「矽島智能電巴」產業進軍全世界。