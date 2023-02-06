智慧型手機市場未見起色，穩懋(3105)等相關個股漲多拉回，資金轉進有業績支撐及觀光內需等題材股，美時(1795)、燦星旅(2719)、雲品(2748)、大魯閣(1432)、強生(4747)、勝品(6556)、德英(4911)、紅木-KY(8426)、科風(3043)等盤中股價亮燈漲停。

受到台積電等半導體個股漲多拉回拖累下，台股指數開低走低，盤中一度大跌180點，下探15418.4點，截至11點45分為止，加權股價指數約15450點，下跌約150點，成交量約為1364億元；OTC指數為199點，下跌0.74點點，成交量為463億元。

今天盤中上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲3.35%，其次是生醫類股及其他電子類股，分別上漲2.72%及1.38%，表現較差者為半導體類股、航運類股及造紙類股，其中半導體類股下跌2.42%，航運類股下跌1.76%，造紙類股下跌1.29%；上櫃部分，表現最佳為觀光類股、上漲1.64%，表現最差為文創類股、下跌1.86%。

就技術面來看，兔年開紅盤第一周，台股就有好彩頭，受到美股在農曆年封關期間大漲帶動，上周台股指數跳空開高走高，上周五加權股價指數以15602.66點作收，累計一周上漲669.73點，漲幅約4.48%，周K連4紅，成交量也因熱錢回流明顯放大，日均量達2703.6億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步收紅；OTC收盤指數為200.16點，累計一周上漲11.66點，漲幅約6.19%，周K連2紅，日均量也放大至692.66億元。今天台股受到上周五美股收低及漲多影響，盤中指數開低走低，本波台股沿著5日線向上走升，且長假前瞻前顧後，結果資本市場表現平靜，因此一舉突破年線，然而儘管短中期均線均呈多頭排列，且自去年12月29日低點13981點反彈迄今，漲幅已達11.7%，加上日指標也步入高檔區，指數走升與季線、半年線等乖離率亦加大，年線仍在下探，預期大盤再往上，震盪幅度將加劇。

分析師表示，上周國內股市大漲，確立2023年多頭開局，雖然景氣不明，但是金融環境向好，首先是FED面對不斷下行的通膨，鷹派論中氣不足，再者，大陸政策大幅調整，內需恢復在即，搭配外資態度改變，2023年開始大幅買超，對台股資金補充大有助益。

近期市場熱度升溫，但是產業景氣還是存在問題，股票表現基本上是依照題材進行，所以選股如果執著基本面，可能錯失機會，建議可以被動選股，也就是注意強勢股，少量操作，把握類股輪動，總而言之，台股多頭仍掌握優勢，建議偏多操作，唯少量參與，選股則以產業成長趨勢如：汽車電子、電動車、儲能等相關股，以及相關題材/業績股如：EMS、IPC及生技股。