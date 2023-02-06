大陸全國旅行社及線上旅遊企業經營出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務試點今日起恢復。《新京報》報導，法國航空、荷蘭皇家航空、美國聯合航空、德國漢莎航空等多家國外航空公司正在重啟中國航線，或者增加營運以大陸為目的地之航班。

報導指出，法國航空正在逐步增加巴黎戴高樂機場和中國之間的航班。法航目前營運飛往北京首都國際機場，每週一個航班；上海浦東國際機場，每週三個航班；香港，每週三個航班。7月1日起，將每日營運巴黎戴高樂機場飛往北京、上海和香港的航班。

荷蘭皇家航空1月30日起營運每週往返於阿姆斯特丹和上海之間的2個航班；每週營運往返於阿姆斯特丹與杭州之間的3個航班。

德國漢莎航空集團將於近期進一步增加前往中國的航班數量。預計從2月15日起，每週增加兩班上海－法蘭克福；自3月1日起，每週增加一班上海－維也納。航班總數將增至20班。

英國航空公司將從4月23日重啟至上海的航班，從6月3日重啟至北京的航班。據介紹，倫敦希斯羅機場往返上海浦東國際機場的航班將從4月23日開始營運，每天一班；往返於倫敦希斯羅機場和北京大興國際機場之間的航班將從6月3日起營運，每週四班。

維珍航空將於2023年5月1日起，恢復往來倫敦與上海的每日航班服務。斐濟航空將於4月1日復航香港直飛納迪的航班。

2月3日，美國聯合航空公司宣布，恢復上海浦東國際機場和舊金山國際機場之間每週四次的直飛航班。另自2月起，紐西蘭航空上海浦東－奧克蘭往返直飛航班增至每週四班。

2月20日起，國泰航空將恢復每週三班往來溫州與香港的客運航班服務，將是國泰航空恢復的第14條大陸航線。