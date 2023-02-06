老乾媽的抖音帳號已經停更兩個月有餘，微博帳號也顯示「資質未經過年審」而一片空白。這個曾在調味品稱霸一方的「霸主」開始消失在大陸網路世界裡，讓26歲的老乾媽似乎也走到了「美人遲暮」的年紀，在線上線下等多方面夾擊而出現頹勢。從2021年營收也看到下滑至42.01億元人民幣、年減幅22.25％而跌出貴州民企前十大。

大陸專家分析，老乾媽的品牌形象老化、轉型不力是走頹勢的根本原因。北京和弘天下諮詢董事長文志宏說，近些年都沒有看到老乾媽的行銷活動。過去60後到80後對老乾媽的品牌認知較強，但如今的消費主力已經是90後、00後了。

另據一份由新浪科技發起，520人參與的投票顯示，有57％的消費者還在繼續購買老乾媽，其中27％的人也會嘗試老乾媽以外的新品牌。另有40％的人不再購買老乾媽，其中有部分人表示以前喜歡老乾媽而如今不喜歡了。這說明的是老乾媽仍有一批「死忠粉」，但也確實有不少顧客已變心。

易觀品牌零售行業中心研究總監李應濤補充說道，受疫情影響的這三年，線下普遍受到很大的影響，而線上又是老乾媽的弱勢通路。同時海天醬油等老品牌也轉型攻入辣醬市場，讓老乾媽同時面臨著線上和線下的雙重衝擊。

更為嚴重的是，外賣的崛起部分替代了佐餐類食品，衝擊了老乾媽的消費場景，進一步擠壓老乾媽的市場。從消費端的購買量來看，在淘寶和京東等平台搜索關鍵字「辣椒醬」，排位靠前的更多是虎邦、川娃子等新銳品牌。