華固（2548）今（6）日公布2023年一月營收，單月為7.06億元，比去年同期的9.83億元，減少28.18％；主要是因為一月份農曆新年假期長達10天之多，新案認列的完工交屋金額，相對較低，再加上淡季因素，因此一月營收比去年同期減少。不過，新莊商辦大案「華固國家置地」，緊接著可望在第一季開始接棒，開始完工交屋入帳；市場預期上半年業績可望明顯噴出。

去（2022）年可望挑戰第十度大賺一個股本新紀錄的華固，可謂營建股的「EPS獲利王」，每年業績總是名列前茅；展望2023年，雖然一月營收相對下滑，但是今年全年業績，已經銷售、有待完工認列的入帳金額，有機會再度挑戰獲利一個股本的紀錄。

華固預計2023年會完工交屋的新案，將有三筆，包括總銷78億元的新莊「華固國家置地」、已售七成多，去年十月已取得使照，預計今年第一季可望交屋入帳。

另外，39億元「華固月河」、已100％完銷，預計今年上半年完工交屋。

此外商辦大案、總銷51億元「華固樂富中心」，則預計下半年完工交屋，也已經完銷。

華固合計2023年全年交屋量，高達168億元。