雲林縣長張麗善（右四）參加職棒味全龍隊開訓，全力推動雲林棒球運動。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

中華職棒味全龍隊選定雲林縣斗六市棒球場作為訓練基地，6日舉行開訓典禮，雲林縣長張麗善到場預祝味全龍今年繼續創造佳績，強調縣府將持續更新球場設施，打造最好的中職賽事場地，同時積極推動縣內棒球3級銜接，編列經費聘請專任教練，落實棒球扎根計畫，培育更多雲林子弟站上職棒舞台。

張麗善表示，雲林縣在棒球運動推展一向不遺餘力，去年縣府向體育署申請補助3114萬元經費，進行斗六棒球場防水與周邊整修工程，藉由不斷翻修與更新，讓球場成為中職賽事的最佳場地。很高興能夠參加味全龍開訓典禮，期待今年繼續創造勝利氣勢，拚出最好成績。

張麗善說，雲林縣政府非常重視體育發展，包含各級學校體育班的成立、積極推動3級銜接等，讓優秀選手可以根留雲林，縣府也特別編列經費聘請專任運動教練，目前縣內已有5名棒球專任教練，全力落實棒球扎根計畫，這幾年已初具成果，縣內球隊在台彩盃、華南金控盃、玉山盃、學生棒球聯賽等，都有傑出表現。

縣府指出，為承辦2025年全國運動會，目前已著手規畫在虎尾高鐵園區建置體育園區，興建可容納1萬5000人田徑場作為比賽場地，迎接來自全國的優秀選手齊聚雲林大展身手。體育園區未來還可作為大型活動場地，辦理各種競賽、演唱會等，讓「雲林上場、加速前進」愈來愈精彩。