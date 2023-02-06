美軍擊落中國高空氣球

俄羅斯國營新聞頻道「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙妮揚（Margarita Simonyan）為中方間諜氣球飛越美國，把全國弄得「天翻地覆」喝采。

據《新聞周刊》（Newsweek）5日報導，近一星期來，這氣球不僅吸引了全美數以百萬計民眾的注意、引發對國家安全的擔憂，更點燃拜登政府是否該更快採取行動，以擊落氣球的激辯。在爭議聲中，美國4日下午終於在大西洋上空擊落中國氣球。

儘管北京堅稱，「飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線」，但西蒙妮揚卻大讚中方讓氣球進入美國領空。

「這星期我還被美中的精彩對抗逗樂了，」她說，「中國表現出色，同樣要致上崇高的敬意。」此外，她對美國媒體，尤其是CNN鋪天蓋地的報導悲嘆，「你要是看CNN國際台，所有的報導都和那有關。只有一點新聞是報澳洲女孩被鯊魚咬，還有一些新聞是有關北韓青少年的。至於其他的，全是氣球、氣球、氣球。」

Margarita Simonyan said she was "amused" by the confrontation caused by the suspected surveillance balloon, which was shot down on Saturday afternoon. https://t.co/O5WcuwREEi — Newsweek (@Newsweek) February 5, 2023

中國高空氣球飛越美領空軌跡

西蒙妮揚還讚美中國，有辦法把整個美國搞得天翻地覆。她並指出，氣球事件從即將屆滿1周年的俄烏戰爭轉移了焦點。