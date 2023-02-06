隨著金門大橋於去(2022)年10月底通車，金門縣車船處也同步調整地區公車船舶運行能量並盤整場站空間資源，縣長陳福海昨(5)日前往車船處山外車站與建華保養場關心人員值勤狀況，同時也瞭解該處的資源盤整現況。陳福海肯定車船處全年無休的提供公共服務，期許該處透過交通運具流量數據的統計能讓公共車船的資源更優化。

金門縣長陳福海(前)期許車船處透過交通運具流量數據的統計，能讓資源更優化。(圖／金門縣政府提供)

金門縣公共車船處成立於1963年間，約一甲子的歲月車船處乘載五鄉鎮無數的金門鄉親，在2001年時因為金廈小三通的通航，車船處又加入了售票與船勤業務，目前連同浯江輪渡公司，共有202位員工投入在金門的公共車船服務領域。

車船處長吳志偉表示，雖然該處以提供公共資源照顧鄉親為目的，前幾年又因為小三通停航減少了一部分收入，不過處內同仁仍積極盤整推動漸少虧損的優化措施。目前該處也啟動現有場域空間的盤點作業，盼能透過空間資源的整合利用，釋出場域作為民間招租或是提供公有單位使用，以強化該處的財政收支。

吳志偉說，在船運方面，金門大橋通車後船舶載運人數如預期般的遽減，因此已啟動減班與人員安置輔導計畫，並評估藍色公路投入的可行性。在路上交通運輸，吳志偉則表示，目前一方面強化小金門運行班次，另一方面則是透過數據的統計調整離峰運量，讓公共資源效益強化。

對於車船處積極動態調整需求盼能讓公共資源最佳效益化，陳福海肯定車船處在提供公共服務的同時還能思考如何讓政府投入的資源效益強化。有關車船處的船舶在金門大橋通車後是否能轉型藍色公路觀光客船或是投入小三通載運兩岸旅客，陳福海也建議車船處應勇於承擔，在照顧現有員工的方向上思考，如何讓縣營的船舶發揮效益同時導入收益。