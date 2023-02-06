藝人白冰冰過去靠著甜美臉蛋與優雅嗓音橫掃唱片界，同時還有著精湛演技，演過無數電視劇及電影，縱橫演藝圈40多年，有「演藝圈大姐大」之稱，加上她精準的投資眼光，使她身價非凡。而在2021年於新竹峨嵋鄉耗資上億打造豪華別墅的她，在元宵節時找來了賈永婕、郁方、詹仁雄等藝人帶著其家人前去作客，內部奢華的內裝也因此被公開。

昨日受邀前往白冰冰家參觀的郁方，在社群平台上發文表示「這是一個神秘的約會，本來賈永婕說好讓我去（唱歌）墊底的，墊底我不怕，怕就怕在，『初戀』我都準備好了….冰冰姐卻完全沒有讓我有發揮的機會，我會繼續努力，準備期待下一次的約會。」接著PO出多張照片。照片中，除了滿桌菜餚外，寬大的餐廳中擺放著精細的木製雕刻桌椅，湯圓的湯裡還反射出又大又閃的水晶吊燈，加上寬敞的庭院，相當愜意，平時還能搭船遊湖一覽峨眉湖的美景，令不少人看完直呼「冰冰姐的家好漂亮 我也常去峨眉湖散步」、「好酷的聚會」、「峨嵋湖很美，湖旁的麵包坊很有名」、「峨眉湖還可以搭船賞湖哦！不知道有此訊息」；郁方也跳出來回應「三月有風鈴木，四月有梧桐花沿岸可賞美景遊湖喲！」

賈永婕隨後也發文表示「元宵節快樂！謝謝冰冰姐招待我們去她家玩耍，好吃好喝好玩還有紅包、伴手禮，從早玩到晚大人小孩都無敵開心！至於大家期待我們合體唱歌的部分就請大家發揮想像力」接著也同樣公開一系列照片。其中賈永婕還曬出與郁方及白冰冰的親密合照，可見她們的好感情。