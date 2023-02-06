台2線北濱公路停車設施活化利用(公路總局提供)

台14 甲線合歡山公路無光害星空夜景(公路總局提供)

台14 甲線合歡山公路護欄改善(公路總局提供)

交通部公路總局111年度參加中華民國景觀學會主辦「第10屆台灣景觀大獎」競賽，分別以「山路共融．人旅合歡-省道台14甲線（合歡山段）景觀改善工程」榮獲傑出獎、以「永恆潮汐．聽濤路廊-北部濱海公路景觀營造台2線31K~40K」榮獲佳作。公路總局表示，兩路段都有得天獨厚山海景觀，邀請國人同來鑑賞。

公路總局表示，省道台14甲線獲獎路段24K~32K鳶峰~水晶宮穿越太魯閣國家公園，行經合歡山高山生態系，沿途擁有冷杉林、箭竹草原、特有種動植物等豐富多樣自然資源。公路總局制定「輕量設計、隙地活化、生態養護、人本交通、公路行旅」策略，首先為了維護「全台首座暗空公園」優質天文觀賞環境，以「暗空不暗地」概念，移除鐵皮屋、夜間發光設施等礙景設施，並設置自然土堤減緩夜間車燈眩光。另外減量沿線水泥護欄、管線減量、低彩設施、改善公車站牌，降低視覺干擾。另與台大梅峰農場跨域合作復育原生植物虎杖、台灣百合、高山倒提壺等，與特生中心合作降低野生動物路殺風險。

至於台2線31K~40K石門~金山北部濱海公路獲獎路段，公路總局表示，沿岸因早期大屯火山噴發熔岩受海浪及東北季風侵蝕形成圓滾巨礫，在公路尚未修築前，往來須踏石跳行，故有「跳石海岸」之稱。北濱公路長期受鹽霧及強風影響，僅適合生長濱海原生植物，公路總局於邊坡保留及復育原生植物做為生態鋪面，深化在地生態景觀並減少土壤沖刷，並以林投樹做為「軟式擋土牆」有效護坡防災。另外過去沿線多處桿線林立及違章占用等，有礙景觀，公路總局逐一改善公路設施，協調桿線下地、共構標誌、拆除違章、護欄透空等，重現東海岸優美天際線。另為提升公路遊憩品質，亦將路肩停車設施活化利用成為觀海景點。